Лучшие творческие коллективы Сибири выступят на юбилее АГИК

В ноябре 2019 года Алтайскому государственному институту культуры исполняется 45 лет. Сегодня АГИК – современный, динамично развивающийся вуз, в котором классические традиции высшей школы сочетаются с новейшими образовательными технологиями. Институт осуществляет многоуровневую подготовку высококвалифицированных специалистов в области культуры и искусств.

Программа юбилейных мероприятий включает интерактивную научную сессию "Гуманитарная наука и культура будущего", презентацию клуба ЮНЕСКО АГИК "Культурное наследие Алтая", открытие художественной выставки "ВУЗ#ТВОРЧЕСТВО#СТАРТ", театрализованно-танцевальное представление "Жизнь в танцевальном измерении", концерт выпускников АГИК "Мы расстались, но осталась наша музыка" и др.

26 ноября 2019 года состоится основное праздничное мероприятие – театрализованное представление "Души прекрасные порывы…", посвященное 45-летию основания института.

Поздравить сотрудников и студентов АГИК придет руководство Алтайского края и Барнаула, депутаты Государственной Думы РФ, председатели комитетов по культуре муниципальных образований Алтайского края, руководители краевых учреждений культуры, искусств и творческих коллективов, руководители Московского государственного института культуры, Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского, Восточно-Сибирского государственного института культуры, вузов Алтайского края.

На сцену в этот день поднимутся творческие коллективы института: ансамбль народного танца "Сибирь" (художественный руководитель – доцент, заслуженный работник культуры РФ Геннадий Молявко) исполнит "Сибирскую круговую" и казачью пляску "Варенька", ансамбль бального танца "Фокстрот" (художественный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Светлана Темлянцева) – "Танцуем о любви" и "Самбу"; "Джаз" и "Современный драйв" покажет ансамбль современного танца "Вереск" (художественный руководитель – доцент Ольга Вернигора).

Лучшие концертные номера представят оркестр русских народных инструментов (дирижер – доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ Николай Серегин), русский народный хор (художественный руководитель – кандидат педагогических наук Ольга Щербакова) и академический хор АГИК (художественный руководитель – Рафаэль Голямов), а также солисты и инструментальные дуэты музыкального факультета.

Праздничный подарок для сотрудников и студентов приготовили выпускники АГИК, которые работают в составе известных в Сибири коллективов. Перед зрителями выступят: фольклорная группа "Сказители Алтая" (художественный руководитель – заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист Республики Алтай Владимир Кончев), мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края (художественный руководитель – доцент Александр Афанасьев), вокальная группа культурного центра УВД по Алтайскому краю МВД России (художественный руководитель – Юлия Бергер) и др.

Вход на концерт по пригласительным билетам.