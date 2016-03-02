Лучшие животноводы Алтайского края получат премию "За верность профессии"

Премию "За верность профессии" впервые вручат в Алтайском крае. Имена лауреатов станут известны сегодня во время IV Слёта лучших животноводов.

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Прочее Для самых-самых: премию в честь подвига доярок учредили в Алтайском крае

Напомним, премия "За верность профессии" в крае учреждена в честь доярок Анны Дробот и Евдокии Бабич, которые во время Великой Отечественной войны через всю страну с Украины на Алтай перегнали племенное стадо коров.

Юные доярки в пути кормили, оберегали стадо, доили и принимали отел. В итоге стадо было сохранено полностью. В дальнейшем девушки остались в крае и за успехи в работе, рекордные по тем временам надои молока получили звание Героев Социалистического Труда.

Премия составляет 125 тысяч рублей. Она будет ежегодно вручаться пятерым лучшим работникам края, сообщили в администрации региона.