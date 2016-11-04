Лучших алтайских ремесленников наградили на фестивале "Россия - это Мы!"

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Фестиваль народного творчества "Россия - это Мы!" прошел в Барнауле в День народного единства, 4 октября.

Мероприятие состоялось в концертном зале "Сибирь", где руководителям муниципалитетов, которые признаны лучшими по организации культурной деятельности, вручили специальные премии, а лучшие ремесленники региона, удостоенные звания "Народный мастер Алтайского края", получили дипломы из рук губернатора Александра Карлина.

Глава региона отметил, что День народного единства празднуется уже десятый год. "Мы обращаемся к своей национальной истории, ищем корни, дополнительные аргументы в том, чтобы решать сегодняшние проблемы и создавать надежный фундамент нашего достойного будущего, нашей страны, нашего народа", - описал смысл праздника губернатор Алтайского края и подчеркнул, что люди уже перестали спрашивать, что такое День народного единства, и поняли его суть и значение этой даты.

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По словам Карлина, почетное звание присваивается мастерам-ремесленникам Алтайского края с 2010 года. Сегодня его удостоены 24 жителя региона. В этот день документы вручили двум новым мастерам.

Отметим, что кроме общественного признания и престижного звания они получают материальное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

Конкурс среди муниципалитетов на лучшую организацию деятельности в сфере культуры проводится по инициативе губернатора пятый год. Победители конкурса получают субсидии на улучшение материально-технической базы учреждений культуры. Каждый год на эти цели в бюджете края предусматривают 1,5 миллиона рублей.

В 2016 году экспертный совет признал лучшим среди городских округов по организации деятельности в сфере культуры и искусства признан город Заринск. В категории "Муниципальные районы" в тройку лидеров вошли Ключевской район (1 место), Благовещенский район (2-е) и Змеиногорский район (3-е). Также отмечены Кулундинский, Романовский, Тальменский и Третьяковский районы.

Александр Карлин добавил, что праздник "имеет свое наполнение в Алтайском крае", а многие регионы - свои особенности. Также губернатор отметил, что в крае проживают 140 наций и народностей.

"Мы сегодня имеем 10 центров поддержки традиционной народной культуры. Мы развиваем культуру и русскую, и украинскую, и мордовскую, и кумандинскую, и немецкую. В этом состоит суть нашей работы. Мы не только празднуем, но и наполняем нашу жизнь серьезным, глубоким содержанием", - заключил губернатор.