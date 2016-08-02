Лучший молодежный театр выберут в Алтайском крае

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11 театров будут участвовать в Молодежном театральном фестивале имени Валерия Золотухина, который пройдет в Алтайском крае. Показы пройдут на сценах барнаульских театров с 23 по 27 сентября, сообщает официальный сайт администрации региона.

Участники приедут из разных уголков России – от Архангельска до Владивостока, включая Москву и Тюмень, Магнитогорск и Кемерово, Бийск, Новосибирск и Альметьевск (Республика Татарстан). Все они должны представить разные конкурсные программы, в которые должны включить драму, комедию, городскую легенду, притчу, публицистическую монодраму, трагедию, вербатим и спектакль для всей семьи.

Билеты уже можно приобрести в кассах города.