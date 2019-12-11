Лужа из нечистот мешает рубцовским детям попасть в школу
Говорят, такое случается не в первый раз
11 декабря 2019, 19:16, Илья Звягинцев
Жители Рубцовска рассказали о проблемах с канализацией у местной школы.
Из-за проблем с системой отвода нечистот отходы из канализации заливают тротуар у школы № 23.
"Дети должны ходить по вонючей жиже или по проезжей части, подвергая себя опасности", – пишет автор сообщения в паблике "Инцидент Рубцовск".
Мужчина отметил, что подобные инциденты носят постоянный характер.
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