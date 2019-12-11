Лужа из нечистот мешает рубцовским детям попасть в школу

Говорят, такое случается не в первый раз

11 декабря 2019, 19:16, Илья Звягинцев

Жители Рубцовска рассказали о проблемах с канализацией у местной школы. 

Из-за проблем с системой отвода нечистот отходы из канализации заливают тротуар у школы № 23. 

"Дети должны ходить по вонючей жиже или по проезжей части, подвергая себя опасности", – пишет автор сообщения в паблике "Инцидент Рубцовск".

Мужчина отметил, что подобные инциденты носят постоянный характер. 

Последствия фонтана из канализации, который бил прямо в дом, устраняют в Барнауле

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