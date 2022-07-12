Кола будет. «Бочкари» запустили линейку напитков на замену импортной продукции

Лимонады, которые могут конкурировать с продукцией транснациональных компаний, вскоре появятся на полках барнаульских магазинов. Созданием этих напитков с начала 2022 года занималась компания «Бочкари». Технологи тщательно выбирали ингредиенты, определяли пропорции и отрабатывали рецептуру напитков, чтобы получить узнаваемый вкус. Они провели десятки сравнительных дегустаций, и в результате появилась линейка напитков «Bochkari Hit».

В линейку входят три напитка:

— Cola Bochkari — узнаваемый и популярный во всем мире вкус и аромат ванили, корицы и цитрусовыми нотами;

— Orange Bochkari — напиток с ярким и бодрящим апельсиновым вкусом, содержит натуральный апельсиновый сок;

— CitrusHit Bochkari — освежающее сочетание лимона и лайма, c пряным вкусом и цитрусовым ароматом.

В итоговых «слепых» дегустациях ни один из участников не отличил образцы линейки «Bochkari Hit» от продукции зарубежных марок. При этом у бочкаревских напитков есть преимущества: доступная цена и высокое качество. «Bochkari Hit» приготовлены на натуральном сахаре, без использования сахарозаменителей.

«Наша компания имеет внушительный опыт сотрудничества с компаниями PepsiСo и Coca-Cola. Это позволяет выстраивать процессы, ориентируясь на стандарты и принципы работы лидеров рынка. Такой опыт с одной стороны задает высокую планку, а с другой — позволяет получить по-настоящему качественный, вкусный продукт», — отметили представители компании «Бочкари».

Напомним, впервые напитки «Boсhkari Hit» были представлены на агропромышленном форуме «День сибирского поля-2022». И сразу губернатору Алтайского края Виктору Томенко и полномочному представителю президента Анатолию Серышеву.

Фото: компания «Бочкари»