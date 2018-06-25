Любительницу матерных комментариев в интернете оштрафовали в Алтайском крае

Фото: vsemobrake.ru

Жительницу Алтайского края оштрафовали за матерные комментарии под фотографией одного из пользователей популярной социальной сети.

Как сообщили в краевой прокуратуре, женщину привлекли к ответственности по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ – оскорбление.

Установлено, что женщина унизила человеческое достоинство потерпевшего, оставив под его фотографией комментарий, содержащий грубую нецензурную брань.

В итоге правонарушительницу обязали заплатить штраф в размере 1000 рублей.