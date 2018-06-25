Любительницу матерных комментариев в интернете оштрафовали в Алтайском крае
Женщину привлекли к административной ответственности за оскорбление
25 июня 2018, 12:33
Фото: vsemobrake.ru
Жительницу Алтайского края оштрафовали за матерные комментарии под фотографией одного из пользователей популярной социальной сети.
Как сообщили в краевой прокуратуре, женщину привлекли к ответственности по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ – оскорбление.
Установлено, что женщина унизила человеческое достоинство потерпевшего, оставив под его фотографией комментарий, содержащий грубую нецензурную брань.
В итоге правонарушительницу обязали заплатить штраф в размере 1000 рублей.
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