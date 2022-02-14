Любовь — это... Нежности на улицах Барнаула

Фото: Вячеслав Мельников, Екатерина Смолихина

14 февраля — День всех влюблённых. Считается, что празднику уже более 1500 лет, но настоящая любовь — вечна. Она в мелочах и больших поступках, поцелуях украдкой и громогласных “да” на церемониях. Влюблённость может быть на неделю, а может и на всю жизнь.

Специально к этому дню мы собрали самые романтичные фотографии с улиц Барнаула, сделанные нашими фотокорреспондентами.