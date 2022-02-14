Любовь — это... Нежности на улицах Барнаула
Романтичная фотоподборка от amic.ru ко Дню святого Валентина
14 февраля 2022, 03:46
Фото: Вячеслав Мельников, Екатерина Смолихина
14 февраля — День всех влюблённых. Считается, что празднику уже более 1500 лет, но настоящая любовь — вечна. Она в мелочах и больших поступках, поцелуях украдкой и громогласных “да” на церемониях. Влюблённость может быть на неделю, а может и на всю жизнь.
Специально к этому дню мы собрали самые романтичные фотографии с улиц Барнаула, сделанные нашими фотокорреспондентами.
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