Любовь лишь для трёх знаков. Астрологический прогноз на неделю с 14 по 20 февраля

Предстоящая неделя пройдёт под знаком гармонии, считают астрологи. Одни будут ею наслаждаться, а другие — судорожно искать. По крайней мере, в этом уверен астролог Сергей Седашев. Он рассказал Пятому каналу, что для большинства ближайшие дни сложатся неплохо.

Впрочем, от недели, которая начинается со Дня святого Валентина, трудно ждать чего-то другого, кроме любви. Но астролог считает, что романтика светит немногим.

Рассказываем, как пройдёт период с 14 по 20 февраля для всех знаков зодиака.

Овны

Для Овнов неделя будет очень тяжёлой. Представители знака не будут довольны собой ни в работе, ни в личной жизни. Кроме того, велик риск серьёзных конфликтов. Астролог советует больше времени уделить своим хобби. Наилучший вариант — спорт, где можно выплеснуть весь негатив. Тельцы

Тельцов, напротив, ждут спокойные гармоничные дни. Вы будете одновременно чувствовать и умиротворение, и полноту сил. А потому сейчас прекрасное время, чтобы с головой погрузиться в активности. Кстати, свидания тоже могут сложиться очень удачно. Близнецы

Для Близнецов период будет спокойным. Единственная проблема в том, что представители знака могут не рассчитать свои силы. Обещания, которые вы дадите, возможно, так и останутся лишь обещаниями. А потому трезво оценивайте возможности, когда берётесь за дело. Раки

Раков, к сожалению, нам порадовать нечем. По словам астрологов, их ждёт напряжённая неделя ссор и конфликтов. Главное в этот период — уметь прощать другим обиды. Тогда вы сможете сгладить даже самые острые углы. Львы

У Львов всё будет не так печально. Напряжение, копившееся в течение предыдущих недель, пойдёт на спад. Но и радоваться пока рано — до полного спокойствия ещё далеко. Астролог советует самому идти на примирение, а не ждать шагов со стороны. Девы

А вот Девы станут одними из счастливчиков, которым на этой неделе может повезти в любви. Предстоящие дни будут очень позитивными в личной и чувственной сферах. Поэтому вы вполне сможете устроить себе период романтики, если не закроетесь от мира. Кроме того, смело тратьте время на свои увлечения. Весы У Весов всё будет очень напряжённо. Представителям знака будет очень тяжело найти правильный баланс между работой и личной жизнью. Отсюда возможны конфликты с самыми близкими людьми. Достаточно неосторожного слова или взгляда, чтобы вспыхнула ссора. Поэтому будьте аккуратны в общении. Скорпионы Скорпионы — ещё одни везунчики предстоящей недели. Их ждёт яркий период, насыщенный эмоциями. Энергии и чувств будет столько, что представители знака не смогут не поделиться ими с окружающими. Поэтому для Скорпионов неделя будет идеальной, чтобы проявить себя в любви, романтике и отношениях. Стрельцы

Стрельцам астролог обещает нейтральную неделю. Никакого взрыва эмоций не ожидается. Но и неприятностей представители знака смогут избежать. Лучший способ прожить эти дни с пользой — следовать заранее намеченным планам. Козероги Козерогов ждёт очень ровная, но при этом гармоничная и позитивная неделя. Вы найдёте силы, чтобы и справиться с рабочими задачами, и преуспеть в личной жизни. Не забывайте о своих хобби и спорте. Это поможет набраться впечатлений для новых свершений. Водолеи Водолеям может быть непросто. По словам астролога, многие представители знака уже с начала недели ощутят полную растерянность. Вам покажется, что вы просто не знаете, что и в каком порядке делать. Специалист советует вспомнить ваши желания и планы прошлой недели. Следуйте им, чтобы сохранить продуктивность. Рыбы

Ну а Рыбы станут одними из тех, кто будет плескаться в море гармонии. Ваши вдохновение и чувство прекрасного позволят вам преуспеть во всём, за что вы возьмётесь. Но особое внимание астролог советует уделить именно вопросам любви. Сейчас вы как никогда способны подарить человеку самые яркие чувства и эмоции.