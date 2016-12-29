Любуемся прекрасными свиристелями на улицах Барнаула. Фото
Яркие птицы с хохолками привносят в предновогодний город еще большее ощущение сказки
29 декабря 2016, 17:23
Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Стаи свиристелей радуют барнаульцев в преддверии Нового года — милые птицы с хохолками и необычным окрасом привносят в город атмосферу настоящего праздника.
Отметим, что эти пернатые имеют весьма внушительные размеры — 18-23 сантиметра. Песня свиристеля - журчащая трель "сви-ри-ри-ри-ри", похожая на звучание свирели.
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