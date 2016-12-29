Любуемся прекрасными свиристелями на улицах Барнаула. Фото

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Стаи свиристелей радуют барнаульцев в преддверии Нового года — милые птицы с хохолками и необычным окрасом привносят в город атмосферу настоящего праздника.

Отметим, что эти пернатые имеют весьма внушительные размеры — 18-23 сантиметра. Песня свиристеля - журчащая трель "сви-ри-ри-ри-ри", похожая на звучание свирели.