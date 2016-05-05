"Люди не шли, а бежали по улице": как прошло 9 мая 1945 года в Барнауле

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9 мая 1945 года – день, когда был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. В этот день официально закончилась Великая Отечественная война, длившаяся почти четыре года и унесшая несколько десятков миллионов наших сограждан. Барнаул был далек от военных действий. Немецкие войска, как известно, так и не смогли дойти дальше Урала. Великая Отечественная война, так или иначе, коснулась каждого жителя столицы Алтайского края. О том, как прошел великий День Победы 9 мая 1945 года в Барнауле, читайте в воспоминаниях жителей города, собранных из различных источников.

Александр Колосов, 1916 года рождения. В 1960-1975 годы – директор Барнаульского завода транспортного машиностроения.

"…Постоянно находился на заводе, который был переведен на казарменное положение: пересмена проходила один раз в полмесяца. Все годы войны был мастером модельного завода №77 (после войны – Барнаульский завод транспортного машиностроения). К 1945 году завод произвел 10 тысяч дизельных моторов для танка Т-34. 9 мая шел по цеху, услышал по радио сообщение об окончании войны. От парткома поступила команда всем идти на площадь Свободы. Люди ликовали, огромными толпами стекались к площади, на которой уже была установлена трибуна, украшенная огромным портретом И.В. Сталина и знаменами. В годы войны срочно найти соответствующий портрет Сталина не составило труда. Все художники города писали его портреты и неплохо на этом зарабатывали. Площадь Свободы была переполнена людьми. По прилегающим улицам сквозь людскую толпу невозможно было пройти. Это был первый митинг в честь победы".

Татьяна Воробьева, 1926 года рождения. Москвичка. С 1941 года живет в Барнауле.

"…Утром нас разбудила соседка: "Победа"! Мы погрузили вещи на разваливающуюся тачку и двинулись вверх по Ленинскому проспекту. По проспекту в сторону площади двигалась целая демонстрация. Люди, радостные и возбужденные, ликовали, обнимались, целовались. Жали руки друг другу. Кто-то крикнул нам: "Бросай свою тачку! Идем на площадь!".

Зоя Казаковцева, 1921 года рождения. Уроженка Барнаула. В годы войны работала в эвакогоспиталях, хирург.

"… О победе узнала дома. Собиралась на дежурство и услышала голос Левитана. Заспешила на работу. На улице все куда-то бежали, город был взбудоражен. В госпитале на первом этаже устроили танцы под патефон: вальс, танго, полька, "тустеп". Целый день "крутили" Шульженко, Утесова. Мы тоже танцевали и радовались со всеми. Были слезы. Обед был праздничный: суп, мясо, гречка со сливочным маслом, салат из овощей со сметаной, черный хлеб, компот".

Нина Бикмайкина, 1922 года рождения. Живет в городе Барнауле.

"… В 1941-1946 годы работала управляющим отделом снабжения и сбыта "Многопромсоюза". Его задача – отправка на фронт продукции, которую производили артели по пошиву армейского обмундирования. 9 мая в 6 часов утра по радио объявили о конце войне. В доме все поднялись и засобирались на работу. Я надела самое нарядное платье – белое, сшитое в артели из парашютной ткани. Я выбежала на улицу. Было удивительно тепло, сухо и много-много солнца! Люди не шли, а бежали по улице, обнимались, целовались с незнакомыми встречными, смеялись и плакали. На работе мы устроили пляску. В этот день мы не работали, от работы уйти боялись".

Серафима Матенина, 1923 года рождения. С 1930 года живет в Барнауле.

"… В ночь с 8 на 9 мая была моя смена (работала на вагоноремонтном заводе – прим. ред). Утром к нам в цех зашел начальник другой смены, нарядный, в костюме. Мы насторожились: что-то случилось… После окончания смены никто не расходился. Все собрались на митинг, который прошел на территории завода. Первое ощущение после объявления радостного сообщения – переполняющее счастье, счастье, счастье… Война закончилась, мои родители и брат были со мной, живы!".

Литература:

Барнаульский хронограф, 2005 год: Календарь знаменит. и памят. дат. – Барнаул: ГИПП "Алтай", 2004 – 59 с.

Лямина, Н.А. "Есть в памяти мгновения войны…": (по страницам неопубл. воспоминаний барнаульцев): к 60-летию начала Великой Отеч.войны, 1941-1945 гг. // Краеведческие записки. Барнаул, 201. Вып.4. С.94-100.

Барнаул // Великая Отечественная война 1941-1945: энцикл. М., 1985. С.78-79.

Кмбалов, Н.А. Барнаул. 2-е изд., доп. /Н.А. Камбалов, Т.А. Полухин, Н.Е. Скупов. Барнаул: Алт.кн.изд-во,1972.80 с. Из содерж: (Барнаул в годы войны). С 41-44.