"Люди недовольны": глава Белокурихи сообщил о сложностях с курортным сбором

Фото: belokuriha-online.ru

Глава города-курорта Белокурихи Константин Базаров сообщил, что часть приезжающих туристов недовольны форматом курортного сбора, который был введен с 1 мая 2018 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Катунь 24".

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Первое время сбор составит всего 30 рублей. Это экспериментальная мера, и действует она пока только в трех регионах страны: в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. В Крыму налог отложили на год, так что там курортный сбор начнут собирать с 1 мая 2019 года.

"Реакция на сбор разная. Не всем это нравится. Это люди, которые недовольны всем в любом случае. Есть определенные бюрократические сложности при заселении. У людей нет наличных при себе, чтобы оплатить курортный сбор, поскольку он не входит в стоимость путевки. Необходимо заполнять отдельный бланк на обработку персональных данных. Другие люди с пониманием к этому относятся, зная, что средства пойдут на улучшение курортной инфраструктуры", - сообщил Базаров.

Он отметил, что город еще не получил средства от сборов за май. Они придут только в середине лета, тогда и начнутся первые работы по благоустройству территории. Налог смогут направить на развитие инфраструктуры, поддержание чистоты, благоустройство и другие нужды.

Константин Базаров также согласился, что в Белокурихе необоснованно высокие цены на услуги и товары. Он объяснил это тем, что многие предприниматели желают заработать на туристах из Москвы с высоким уровнем достатка. При этом стоимость услуг, которые не ориентированы на отдыхающих, намного ниже.

Курортный сбор в первый год в Белокурихе составляет 30 рублей. Собирать налог будут с приезжих совершеннолетних граждан, проживающих более 24 часов в гостиницах или санаториях города-курорта.

Курортный сбор придется платить не только туристам, но и всем, кто приезжает на курорты по делам, например, в командировку. За неуплату предусмотрен штраф, который варьируется от 500 рублей до 15 тысяч.

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