Лже-директор магазина в Барнауле обманул продавца, похитив 20 тысяч рублей

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Мошенник под видом директора магазина похитил более 20 тысяч рублей, которые ему перевела продавец.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в торговую точку позвонил мужчина, который представился директором магазина, и пояснил, что необходимо срочно перечислить на банковскую карту рекламному агенту денежные средства, поскольку агентство будет заниматься рекламой их продукции.

Продавец поверила и через банкомат перечислила более 20 тысяч рублей на указанные реквизиты.

Когда женщина узнала, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.