Лже-силовик пытался выманить у жительницы Барнаула 2 млн рублей

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Барнаулец приговорен к трем годам колонии общего режима за покушение на хищение двух миллионов рублей у жительницы краевой столицы.

Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчина, зная, что в отношении потерпевшей проводится проверка правоохранительными органами и обладая познаниями в юриспруденции, представился женщине сотрудником правоохранительных органов.

Злоумышленник заявил, что обладает возможностями для того, чтобы исход проводившейся проверки благоприятно разрешился в пользу женщины.

В качестве вознаграждения мужчина предложил передать ему два миллиона рублей. Женщина сообщила об этом в краевое управление ФСБ.

"Подсудимый вину не признал, пытался убедить суд в том, что предлагал потерпевшей оказать юридические услуги, которые просил оплатить в размере 200 тысяч рублей. Суд пришел к выводу, что вина подсудимого доказана, определив наказание в виде лишения свободы сроком в три года с отбыванием в колонии общего режима", - добавляют в прокуратуре.

Также мужчине назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.