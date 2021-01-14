Лжебанкир оформил кредит на 300 тысяч рублей на жительницу Алтайского края

34-летняя жительница села Самсоново Шипуновского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Злоумышленники оформили на ее имя кредит на сумму около 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По словам женщины, ей позвонил с незнакомого номера мужчина и представился сотрудником банка. Он напугал сельчанку тем, что неизвестные якобы пытаются взломать ее личный кабинет. Во время разговора "банкир" быстро вошел в доверие и получил все необходимые ему данные.

Стражи порядка завели уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Афериста ищут.