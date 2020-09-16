Лжебанкир похитил у жительницы Барнаула 120 тысяч рублей

Телефонный мошенник похитил у 36-летней жительницы Барнаула крупную сумму денег под предлогом защиты от злоумышленников.

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Прочее Мошенник под видом полицейского выманил у алтайского пенсионера 170 тысяч рублей

Как сообщает пресс-центр ГУ МВД по Алтайскому краю, горожанке позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он рассказал, что с ее счета злоумышленники пытаются украсть деньги и оформить кредит на имя женщины.

Чтобы сохранить накопления, незнакомец заявил, что клиентке необходимо зайти в онлайн-приложение и переоформить на себя кредит на 120 тысяч рублей. Так женщина и поступила, а затем, следуя дальнейшим указаниям злоумышленника, доверчивая горожанка внесла всю сумму на несколько продиктованных банковских счетов.

После того как женщина отдала все деньги мошеннику, она поняла, что ее обманули. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".