Лжеполицейский забрал у алтайской старушки деньги и мясо

Пожилая жительница села Шашикман Онгудайского района два дня подряд страдала от мужчины в форме полицейского, который требовал у нее денег, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

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Незнакомый человек пришел к ней в дом и заявил, что если хозяйка не даст ему денег, он возбудит против нее уголовное дело. Испугавшись, пенсионерка отдала 2 тысячи рублей.

На следующий день сельчанин вновь появился на пороге. Получив отказ на требование дать денег, он устроил "обыск", в ходе которого "конфисковал" несколько килограммов мяса.

Пенсионерка рассказала о "полицейском беспределе" своей дочери, которая тут же обратилась к настоящим стражам порядка. Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 44-летний ранее судимый местный житель. Он сознался в содеянном.

"Вспомнив, что от покойного родственника осталась старая милицейская форма, он решил этим воспользоваться, – уточнили в региональном управлении МВД. – Облачившись в форму сотрудника милиции, сельчанин решил таким образом обмануть пожилую женщину".

На преступление его толкнуло острое желание употребить спиртное, на которое не было собственных средств.

Теперь против лжемилиционера возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Ему грозит до четырех лет лишения свободы.