Лжезаводчика мопсов разыскивает барнаульская полиция

Полиция в Барнауле разыскивает лжезаводчика собак, подозреваемого в мошенничестве, сообщили в региональном главке МВД.

К правоохранителям обратилась 38-летняя горожанка, которая сообщила, что неизвестный похитил у нее пять тысяч рублей. Установлено, что потерпевшая нашла в интернете объявление о продаже щенка породы мопс.

"Горожанка связалась с владельцем собаки по номеру телефона, указанному в объявлении, и сказала, что готова приобрести питомца. Продавец представился заводчиком собак из другого города. В ходе телефонного разговора договорились, что в Барнаул он переправит щенка на попутном автомобильном транспорте, однако деньги попросил перечислить сразу. Жительница Барнаула перечислила на указанный счет денежные средства, однако приехав в назначенное время и место, автомобиля с мопсом так и не дождалась. Девушка стала звонить на телефоны, оставленные продавцом, но номера были недоступны, а объявление о продаже собаки к тому моменту было удалено", – уточняют в правоохранительном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.