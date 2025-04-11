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Жители Алтайского края смогут обменять накопившуюся мелочь на купюры

Эти деньги также можно будет положить на банковский счет

11 апреля 2025, 12:14, ИА Амител

Российские банкноты и монеты / Фото: amic.ru
Российские банкноты и монеты / Фото: amic.ru

Центробанк вновь предложил россиянам избавиться от мелочи в карманах. По всем регионам страны стартовала очередная акция "Монетная неделя". С 7 по 19 апреля россияне смогут без комиссии обменять накопившуюся у них мелочь на бумажные деньги в банках и сетевых магазинах. В своем банке деньги можно получить сразу на счет. Как проходит акция в Алтайском крае, выяснила радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Обменять "металлические кругляши" на купюры – вполне выгодное предложение, считают инициаторы "Монетной недели". Все монеты пустят снова в оборот. О подробностях акции рассказала Татьяна Аксиненко, эксперт Отделения Барнаул Банка России.

"Жители края могут бесплатно обменять накопившуюся дома мелочь на банкноты, памятные монеты, а также зачислить ее, к примеру, на текущий банковский счет или счет вклада. Я рекомендую для удобства размена заранее рассортировать монеты по номиналам – так вы сэкономите время себе и другим участникам акции. При этом к обмену принимаются только монеты действующего номинального ряда в неограниченном количестве. Допускается к обмену также монета с незначительными повреждениями, царапинами, потертостями и еле заметными сколами", – пояснила она.

По всей стране в этом году насчитали больше 34 тысяч торговых точек и еще четыре тысячи отделений банков, задействованных в акции. Она проходит не впервые, и прошлый опыт показал, что россияне активно откликаются на возможность получить что-то ценное за неиспользуемую мелочь.

Например, в Алтайском крае Альфа-Банк предлагает и сувениры участникам, отмечает Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банком на территории Алтайского края и Республики Алтай:

"В качестве поощрения Альфа-Банк дарит сувенирную продукцию и меняет часть денежных средств на памятные монеты. Акция этого года только началась, но на этой неделе у нас уже были новобрачные, которые принесли емкость, заполненную мелочью на символичную сумму – 8 888 рублей. Подводить итоги текущей монетной недели пока рано, но в прошлом году мы обменяли мелочь на сумму более трехсот тысяч рублей". 

Главное условие участия в акции – монеты должны быть не старше 1997 года. Комиссии не будет, если обратиться в банк или торговую сеть.

Еще нюанс. Многие боятся добровольно отдать свое богатство по незнанию, если какая-то монета окажется редкой и ценной. Но нумизматы уверяют, что среди свежих монет 90-х и нулевых годов вряд ли найдется коллекционная.

"Безусловно, есть редкие годы. Другое дело, что они не всегда попадают в обращение. Вернее, они, скорее всего, никогда не попадают в обращение. Стоимость этих редких годов доходит до сотни тысяч рублей, но они действительно просто не были в обращении. Поэтому, конечно, желать и хотеть найти такие вещи почетно и интересно, но, скорее всего, этого не произойдет", – рассказал директор аукционного дома RussianCoin Алексей Ончуков.

Акция не может обогатить участника. Поэтому выскребать всю мелочь, которая найдется в доме, ради шелеста купюр в руках – не лучшая идея. С учетом того, что электронные платежи заняли пока лишь 85% операций, монеты еще могут понадобиться.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Алтайский край деньги Бизнес FM Барнаул
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Комментарии 11

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Гость

12:24:14 11-04-2025

всем смотреть фильм "Менялы"

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Гость

12:32:24 11-04-2025

Сейчас под эту дудку жульё активизируется.

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Гость

13:06:49 11-04-2025

нет уж, клад зарою или правнукам завещаю, три кило пятаков. хоть посмеются

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Гость

13:13:40 11-04-2025

Это неспроста, вспоминается фильм менялы)) а это фраза без комиссии так совсем удивляет))//С 7 по 19 апреля россияне смогут без комиссии обменять накопившуюся у них мелочь

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Гость

13:17:43 11-04-2025

Откуда деньги у жителей Алтайского края...

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Гость

13:40:44 11-04-2025

Гость (13:17:43 11-04-2025) Откуда деньги у жителей Алтайского края... ... Самый точный комментарий. Откуда?))))

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Гость

13:37:09 11-04-2025

Эти деньги также можно будет положить на БЕЗОПАСНЫЙ счет)))

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doc_СФ

15:16:28 11-04-2025

Выгодно, если один к двум ..

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Гость

15:56:01 11-04-2025

Поменять рубли на рубли без комиссии, вот это акция!

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Гость

16:56:09 11-04-2025

Не смешит, Альфа меняет) Раньше можно было юбилейные получить, а сейчас придёшь-либо нет юбилейных, либо не меняют, либо только на счёт. Акцию затеяли вообще не вовремя: старых юбилеек в банках нет, а новые вот только выходят. И зачем я понесу менять монеты просто на купюры?? Ну уж нет!

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Ирине Бубенко

16:07:02 16-04-2025

В Альфа-банке обмен в Барнауле только в Лето и Огнях, но...там и слышать не слышали про какие-то памятные монеты на обмен, их типа нет и не было. Значит, голимой воды обман, либо ваши сотрудники просто всё растащили себе и на продажу барыгам. Хорошо бы разобраться с филиалами, которые плевать хотели что там говорит начальство.

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