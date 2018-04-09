Магазин "Автотрейд" в Барнауле: огромный выбор запчастей

Магазин "Автотрейд" в Барнауле — крупнейший представитель известных производителей автозапчастей. Покупатели имеют возможность сэкономить свое время и средства при поиске необходимых деталей, так как магазин предлагает широчайший выбор товара – все необходимое можно купить в одном месте.

"Автотрейд" предлагает более 70 тысяч наименований автозапчастей: от сальников, прокладок и приводных ремней до кузовного железа, деталей двигателя, трансмиссии и подвески. В наличии всегда имеются как оригинальные запчасти, так и дубликаты.

Кроме того, в магазине можно приобрести запчасти SAT - собственной торговой марки "Автотрейда", выведенной компанией на рынок в 2000 году. Многие автовладельцы уже оценили качество этих запчастей, пользующихся неизмененным спросом: все от кузовных деталей до ходовой части, цепей и головки блока цилиндров. К тому же компания предлагает наиболее выгодные цены на запчасти этой марки.

Опытные продавцы-консультанты "Автотрейда" помогут в выборе необходимых автозапчастей, предложат альтернативные детали и расскажут обо всех характеристиках того или иного варианта. Удобный поиск нужных запчастей также на сайте компании.

"Автотрейд":

г. Барнаул, пр. Строителей, 96

тел.: 8 (3852) 560-550

Сайт: autotrade.su