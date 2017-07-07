Магазин ритуальных принадлежностей горел на Алтае в ночь на Ивана Купала
Пожар удалось потушить за 19 минут
7 июля 2017, 15:16
Возгорание магазина ритуальных принадлежностей произошел в ночь на пятницу, 7 июля, в Новичихинском районе. Об этом сообщает пресс-службу ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 02:55. Через девять минут пожар удалось локализовать, еще через десять минут ликвидировать.
На пожар выезжали 11 сотрудников РСЧС и пять единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались пять человек личного состава и три единицы техники.
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