Магазин ритуальных принадлежностей горел на Алтае в ночь на Ивана Купала

Возгорание магазина ритуальных принадлежностей произошел в ночь на пятницу, 7 июля, в Новичихинском районе. Об этом сообщает пресс-службу ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 02:55. Через девять минут пожар удалось локализовать, еще через десять минут ликвидировать.

На пожар выезжали 11 сотрудников РСЧС и пять единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались пять человек личного состава и три единицы техники.