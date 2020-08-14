Магазинам запретили продавать алкоголь на День города в Барнауле

На День города в Барнауле ограничат продажу спиртного. Постановление об этом подписал мэр Вячеслав Франк.

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Согласно тексту документа, во время празднования 290-летия краевой столицы предприятиям розничной торговли рекомендовано отказаться от реализации алкоголя. Запрет продлится с 9:00 до 21:00.

Эта мера предпринимается для обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей, уточняют в мэрии. Такие ограничения в Барнауле уже стали традиционными.

Как ранее писал amic.ru, в этом году основные торжественные мероприятия по случаю Дня города запланированы на 19 сентября. Однако часть мероприятий перенесены на другие дни.