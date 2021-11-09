Магазины и торговые центры в Алтайском крае начали закрывать из-за ковидных нарушений

В Алтайском крае магазины, торговые точки и ТЦ закрывают из-за нарушения антиковидных норм. Об этом во время онлайн-пресс-конференции рассказала заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

В суд уже направлен 41 материал для рассмотрения. По 28 запросам, по словам Калининой, решение уже принято, а 13 продолжают рассматривать.

Деятельность 21 торговой точки после запроса Роспотребнадзора в Алтайском крае приостановили. Предприниматели вынуждены были закрыться на срок от 3 до 30 суток.

Напомним, что Калинина на пресс-конференции также отметила, что эффект от нерабочих дней можно будет отследить через некоторое время. Оценивать результат от введения QR-кодов, по ее словам, также пока рано.