Магнетизм и атомные ядра. АлтГТУ приглашает школьников на бесплатные курсы по физике
Занятия пройдут на весенних каникулах в онлайн-формате
12 марта 2021, 17:03, Коммерческий отдел
АлтГТУ организует для школьников бесплатные подготовительные курсы по физике. Старшеклассники смогут разобрать тематические задания по магнетизму, оптике, атомной и ядерной физике. Занятия будет вести доцент кафедры физики АлтГТУ Сергей Кустов.
Курсы пройдут в онлайн-формате во время весенних каникул: с 25 по 28 марта 2021 года. Расписание уроков:
- 25 марта – с 15:30 до 18:30;
- 26 марта – с 15:30 до 18:30;
- 27 марта – с 10:00 до 13:00;
- 28 марта – с 10:00 до 13:00.
Вход на курсы – по ссылке. Участникам необходимо пройти регистрацию до 17:00 24 марта 2021 года.
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