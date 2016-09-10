Маленький зубастик: детеныш пантеры поселился в барнаульском зоопарке. Фото

Фото: zoo22.ru

Барнаульский зоопарка пережил шикарное пополнение – новым обитателем стал трехмесячный детеныш пантеры.

Как сообщил порталу Amic.ru директор зоопарка Сергей Писарев, малыш является настоящим красавчиком. На свет он появился 3 июня в зоопарке Северска.

Напомним, что пантеры – это леопарды-меланисты. То есть у них есть ген, который и делает их окрас таким уникальным и отличает их от обычных леопардов. Особенно часто черные леопарды, или пантеры, встречаются на острове Ява.

В барнаульском зоопарке отмечают, что пантеры, как правило, более агрессивны, чем остальные леопарды.

Любопытно, что в естественной среде появилась тенденция к размножению пантер только между собой, хотя они легко скрещиваются с обычными леопардами. Ввиду этого ученые полагают, что вскоре пантеры образуют отдельный от леопарда вид.

Также следует подчеркнуть, что черная пантера на рынке ценится очень высоко и дорого. Сергей Писарев считает, что появление детеныша черной пантеры в барнаульском зоопарке – это большое везение и удача.

