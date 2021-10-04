"Мама, ура! Скорее подавай заявку": как учительница из Барнаула уехала за миллионом в село

Наталья Голованова 15 лет проработала в барнаульском лицее № 122 и считалась одним из лучших педагогов. И при всём при этом у учительницы русского языка и литературы не было своего жилья: всё это время она снимала квартиру и только мечтала о собственной. В 54 года мечта сбылась: Наталья Голованова получила миллион рублей от государства по программе "Земский учитель" и купила большой дом в селе Романово. "Ложусь спать, обнимаю подушку и говорю: привет, кроватка, моя любимая", – улыбается женщина. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков побывал в гостях у Натальи Головановой и в День Учителя рассказывает, как живёт сейчас педагог и жалеет ли, что променяла город на село.

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"Заплакала от счастья"

"Раньше и представления не имела, где находится Романовский район. А сейчас чувствую себя здесь как дома", – говорит Наталья Геннадьевна, открывая дверь в свой класс.

Мы встречаемся в школе, где когда-то учился и я. Стены кабинета русского языка и литературы по-прежнему украшены портретами великих русских писателей: Льва Толстого, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и Фёдора Достоевского. Но в классе появилась современная интерактивная доска с проектором, а на учительском столе стоит персональный компьютер педагога.

"Когда я учился, никаких новомодных досок в кабинете не было. Не успел я застать век современных технологий. Тогда на всю школу было всего несколько компьютеров и никакого интернета", – ревниво вспоминаю свои годы в Романовской средней школе. (В последние годы родная школа дважды в инновационных конкурсах выигрывала по миллиону рублей. На эти, а также другие деньги закупили новую технику, музыкальные инструменты и качественную звуковую аппаратуру. Ученики даже создавали в школе свои музыкальные группы и играли на дискотеках, – прим. автора).

"Да. Здесь всё, как в лучших городских школах", – смеётся педагог, приглашая меня присесть на почётное место – парту на первом ряду напротив учительского стола.

Наталья Голованова окончила педуниверситет в Горно-Алтайске. В начале 90-х, как и многих выпускников в то время, её по распределению с мужем отправили в город Алейск. Там Наталья Геннадьевна много лет отработала завучем в местной школе. В 2005-м развелась и переехала в Барнаул, где уже учились дочери-студентки. Купить жильё в столице края на небольшую зарплату учителя было нереально. Поэтому она сняла квартиру в центре Барнаула рядом с лицеем № 122, куда устроилась работать. Шли годы, дочери вышли замуж и переехали: старшая – в Москву, а младшая – поближе к родителям мужа, в село Романово. Наталья Геннадьевна осталась в краевой столице с кошкой, которую, впрочем, считает полноценным членом своей семьи. Когда у младшей дочери Кристины родился ребёнок, женщине захотелось переехать к ней поближе, чтобы и дочке помочь, и с внуком больше времени проводить. Только вот стеснять молодую пару она не хотела, а денег на покупку собственного дома в райцентре не было.

"Мне хотелось быть ближе к дочери и внуку. Сильно по ним скучала. Навестить получалось редко, да и то максимум на одну-две ночки. В январе 2020-го вечером позвонила Кристина и спросила: "Мама, ты что-нибудь знаешь о программе "Земский учитель"? Я тогда ничего о ней не слышала, но в этот же вечер полезла в интернет и узнала, что участвовать в программе могут педагоги до 55 лет. Что при переезде на работу в село даётся миллион от государства. И – невероятная удача: открыта вакансия педагога русского языка и литературы в селе Романово! Сразу же, поздно ночью, позвонила сказать об этом дочери, а она: "Мама, ура! Скорее подавай заявку, мы тебя ждём", – вспоминает Наталья Голованова.

Собирать документы, необходимые для участия в программе "Земский учитель", барнаульский педагог начала на следующий же день. Говорит, что давно мечтала переехать из города в деревню, чтобы наслаждаться природой и тишиной. А тут за переезд государство готово было заплатить миллион рублей! Коллегам по лицею о планах Голованова рассказывать не стала. Как сама признаётся – боялась сглазить:

"Я понимала, что либо Романово, либо никуда не перееду из Барнаула. 15 мая должны были объявить тех, кто участвует в программе. На вакансию было несколько желающих, и я не была уверена, что комиссия выберет именно меня. Звонила даже на горячую линию Министерства образования края, чтобы узнать – прошла я или нет. Но там не отвечали. Расстроилась сильно. А 18 мая на сайте вышла новость, что я попала в число 44 педагогов, которые участвуют в программе. Заплакала от счастья. Сразу позвонила дочери и сказала: "Жди меня, скоро приеду".

"Доченька, купи козу"

На следующий день Наталья Голованова сообщила руководству барнаульской школы об увольнении. Очень расстроились ученики. А её 9 "Б", где она была классным руководителем, не хотел отпускать любимую учительницу. За годы учёбы они сплотились почти как семья, рассказывает Наталья Геннадьевна: вместе ездили отдыхать в Горный Алтай, ходили в театр, кино и друг к другу в гости по праздникам. Просили остаться в городе Наталью и пожилые соседи, которые относились к ней как к дочери. Однако уже в июне Голованова вместе с кошкой переехала в Романово.

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"Кристина и зять сказали, что дом стоимостью меньше миллиона рублей мы покупать не будем. Я их уговорила посмотреть несколько вариантов, и от первых квартир впечатления были жуткими: полы неровные, плохой ремонт, а туалет на улице", – вспоминает учительница.

После нескольких недель поисков Наталья Голованова нашла дом своей мечты на улице Садовой: несколько спален, просторный зал и уютная кухня. К тому же предыдущие хозяева оставляли практически всю мебель – своей на тот момент у учительницы почти не было. Единственная проблема была в том, что дом, площадью около 80 квадратных метров, стоил 1,5 миллиона рублей. Поэтому женщине пришлось взять кредит, чтобы добавить недостающую сумму к миллиону, "подаренному" государством.

В первую ночь после переезда, признаётся Наталья Голованова, она не сомкнула глаз: переволновалась от радости. Много лет ютилась в однокомнатной чужой квартире, а сейчас лежит в своей кровати в собственном доме с большим огородом, садом и баней.

"Никак не могла осознать, что это всё моё. Я всегда была против городских квартир, там на меня как будто и стены давили. Сейчас не представляю, как жила раньше. Теперь каждый вечер прихожу в спальню, обнимаю подушку и говорю: "Привет, кроватка, моя любимая!" – улыбается Голованова.

Учительница рассказывает, что привыкать к деревенскому укладу было непросто: приходится вставать на час раньше, чем обычно, чтобы затопить печь. Зимой – чистить дорожки от снега, а летом – заниматься огородом и садом. Впрочем, уже вскоре эти хлопоты стали в радость: говорит, что никогда не нравилось ей в городе сидеть в четырёх стенах, а сейчас есть куда выплеснуть энергию. А ещё она завела собаку – охранять только что обретённый дом, десять кур и петуха, "распевающего песни" по утрам. И, по словам женщины, дело вовсе не в свежих куриных яйцах, просто хочется за кем-то ухаживать. Пожилая соседка, узнав, что в Романово из города приехала учительница-миллионер, предложила ей купить козу.

"Несколько дней бабушка уговаривала меня: "Доченька, купи козу". А я не люблю козье молоко. С детства. Поэтому отказалась. Решила, что хватит кур и кошки. Для меня и это стало испытанием: каждый день бегала в ветаптеку, спрашивала, как ухаживать за курами", – смеётся Наталья Геннадьевна.

"Я здесь останусь"

Романово – красивое село в 200 километрах от Барнаула, в котором проживают более шести тысяч человек. В центре села в парке установлен памятник варенику: именно здесь ежегодно проходит фестиваль "Все будэ смачно", а на знаменитые солёные озёра приезжают десятки тысяч туристов со всей Сибири и других регионов страны. В Романово учительница-миллионер, по её словам, влюбилась сразу и намерена остаться здесь жить и после того, как отработает по контракту положенные пять лет за миллион. "Очень красивая природа, нравятся люди, которые тут живут. А больше всего то, что по пути на работу видишь не мчащиеся маршрутки, машины или толпы людей, а можешь увидеть клин журавлей над головой", – говорит педагог.

В Романовской средней школе обучается более 600 детей. По словам Натальи Головановой, это даже больше, чем в барнаульском лицее, где она до этого работала. Штат учителей тоже большой – 49 педагогов.

Несмотря на богатый опыт, в первый рабочий день на новом месте педагог русского языка и литературы сильно волновалась: переживала, как её встретят новый коллектив и ученики. Но после разговора с директором школы Натальей Савченко успокоилась. Поняла, что учителя в селе ничем не отличаются от городских. Может быть только немного попроще. В школе Наталье Головановой дали нагрузку 25 часов в неделю, а в Барнауле у неё было 40 часов, плюс пять факультативов. Поэтому на новом месте, говорит, чувствовала себя как на курорте.

"Сельские дети ничем не отличаются от городских. Много общительных, интеллигентных ребят. Разница в том, что у городских детей больше возможностей, они могут посещать познавательные лекции, ходить в музеи и театры. Сельские же ребята любую новую информацию воспринимают с интересом, их проще удивить. Хотя готовиться к урокам за последние десять лет стало сложнее. Молодёжь сидит в интернете, у них есть возможность найти любую информацию быстрее, чем из учебников. И учителю необходимо рассказать то, что дети ещё не успели узнать из интернета", – считает участница проекта "Земский учитель".

Наталья Геннадьевна стала классным руководителем 5 "А" класса (теперь уже 6 "А", – прим. автора) и сумела быстро завоевать любовь учеников и их родителей. Но и с прежними учениками поддерживает связь. Как только обосновалась в новом доме, к ней в гости из Барнаула приехали на выходные соскучившиеся ученики и родители её бывшего 9 "Б" класса. Наталья Геннадьевна очень обрадовалась: гостям её дом всегда открыт, тем более что теперь места хватит всем.

Наталья Геннадьевна уверяет, что по городской жизни практически не скучает. А если что, то в выходной день садится на автобус и едет в Барнаул. Двух дней хватает, чтобы сходить в кино, театр или в музей и соскучиться по ставшему родным дому.

"Да, через пять лет контракт закончится и можно будет поменять место жительство. Но я уже решила: обязательно останусь в Романово. Я наслаждаюсь здесь жизнью", – сказала Наталья Геннадьевна и позвала меня пить чай в уютную кухню. В собственном доме, купить который она мечтала всю жизнь, и сделать это без помощи государства не смогла бы никогда.

Что за программа "Земский учитель"

Начиная с 2020 года в России действует программа "Земский учитель", в рамках которой предоставляется единовременная компенсационная выплата учителям, уехавшим на работу в сёла, рабочие посёлки, посёлки городского типа либо города с населением до 50 тысяч человек. При этом учитель, получивший единовременную компенсационную выплату, принимает обязательство исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет со дня заключения трудового договора по должности в соответствии с трудовым договором по основному месту работы с объёмом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы.

Участникам программы предлагают единовременную выплату в размере 1 млн рублей. При этом она не облагается налогом, и учителя сами решают, куда потратить деньги.

В 2021 году на участие в программе в Министерство образования и науки Алтайского края поступило 263 заявки от 158 претендентов. В мае региональный Минобр утвердил 39 из них. В список вошли 17 педагогов из Алтайского края, а также жители Республики Алтай, Республики Тыва, Томской области, Забайкальского и Красноярского краёв, из республик Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Ингушетия, Ханты-Мансийского автономного округа, Амурской, Тюменской, Липецкой, Иркутской, Волгоградской областей. При этом больше всего претендентов было среди учителей начальных классов, русского языка и литературы, иностранного языка.

Работу с участниками программы в нашем регионе уже начали школы Алтайского, Баевского, Ельцовского, Завьяловского, Заринского, Красногорского, Крутихинского, Кулундинского, Кытмановского, Локтевского, Мамонтовского, Немецкого национального, Павловского, Первомайского, Поспелихинского, Родинского, Романовского, Смоленского, Советского, Тальменского, Усть-Пристанского, Целинного, Шелаболихинского районов, а также в Белокурихе, Заринске и Славгороде.

Как в Алтайском крае ещё поддерживают педагогов

Помимо выплаты – миллион рублей – в программе "Земский учитель" молодым участникам предоставляют ещё ряд мер социальной поддержки. Так, 80 выпускников вузов и профессиональных образовательных организаций могут получить краевое единовременное пособие при трудоустройстве в малокомплектные школы в размере 250 и 170 тысяч рублей соответственно. Кроме того, в зависимости от муниципалитета, молодые специалисты могут получить единовременные пособия от 10 до 120 тысяч рублей.