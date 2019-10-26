Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина вернулась в Россию, сообщает РИА "Новости".

Самолет, в котором летела девушка, приземлился в Шереметьево. Встречал Марию ее отец, который специально для этого приехал из Барнаула.

Россиянка прилетела рейсом SU 111. В полете она рассказала, что больше всего хочет вернуться домой к семье и поблагодарить всех, кто ее поддерживал.

В 2018 году Марию Бутину осудили за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Ей дали 18 месяцев тюремного срока. Чтобы избежать большего наказания, девушка признала свою вину. Ее срок должен был закончиться 5 ноября, но россиянку выпустили немного раньше.