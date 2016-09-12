"Мария-Ра" и Co: какие магазины открылись в барнаульском "Гулливере"

Фото: Вячеслав Мельников

Высотный торгово-офисный центр "Гулливер", расположенный на проспекте Красноармейском, начал свою работу.

Напомним, что одним из якорных арендаторов ТОЦ стала компания "Мария-Ра", которая открыла здесь свой магазин. Вместе с этим на первом этаже разместился еще ряд торговых точек и отделов.

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Прочее Лицо "Гулливера": новый торговый центр в Барнауле готовится к открытию

В частности, здесь расположился отдел, торгующий чаем, ювелирный магазин, точка, предлагающая посетителям испить кофе, магазин аксессуаров для дома, отдел зоотоваров, салоны мобильной связи.

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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, торгово-офисный центр "Гулливер" находится по адресу Красноармейский проспект, 51 А.

На 1-4 этажах комплекса будут располагаться торговые точки, а с 5-го по 17-й этажи разместятся офисы.

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