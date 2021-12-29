Мария Тибекина покинула пост руководителя комитета мэрии Барнаула по соцподдержке

Чиновница перешла в администрацию Центрального района города и заняла там должность замглавы

29 декабря 2021, 15:32, Никита Бородкин

Возглавлявшая комитет администрации Барнаула по социальной поддержке населения Мария Тибекина покинула свой пост. Согласно информации на сайте барнаульских властей, чиновница перешла на работу в администрацию Центрального района Барнаула, заняв должность одного из заместителей – Максима Сабыны.

Кто займёт освободившееся место, пока неизвестно, однако по информации "Политсиб.ру" это может быть Татьяна Королёва, ранее уже возглавлявшая социальный департамент, – сейчас она находится в декретном отпуске. Состояться назначение может лишь в начале 2022 года.

До Тибекиной должность занимала Ольга Ишутина. Сейчас работу подразделения курирует заместитель председателя Наталья Лысенко.

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