Мария Тибекина покинула пост руководителя комитета мэрии Барнаула по соцподдержке

Возглавлявшая комитет администрации Барнаула по социальной поддержке населения Мария Тибекина покинула свой пост. Согласно информации на сайте барнаульских властей, чиновница перешла на работу в администрацию Центрального района Барнаула, заняв должность одного из заместителей – Максима Сабыны.

Кто займёт освободившееся место, пока неизвестно, однако по информации "Политсиб.ру" это может быть Татьяна Королёва, ранее уже возглавлявшая социальный департамент, – сейчас она находится в декретном отпуске. Состояться назначение может лишь в начале 2022 года.

До Тибекиной должность занимала Ольга Ишутина. Сейчас работу подразделения курирует заместитель председателя Наталья Лысенко.