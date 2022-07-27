Маркировка молочной продукции: какие проблемы могут возникнуть у производителей и как их решить

По распоряжению правительства РФ в перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке, входит молочная продукция. И вот 1 сентября наступит очередной этап: для всех участников оборота молочной продукции (кроме сегмента HoReCa и фермеров) вводится объёмно-артикульный учёт, а также становится обязательной передача сведений о выводе продукции из оборота в виде объёмно-сортового учёта. Разберёмся подробнее.

Данные кода

Маркировка — это идентификация каждой единицы товара с помощью специального знака. Внимательный потребитель уже давно заметил, что на упаковке молочной продукции появился небольшой двумерный штрих-код — это Data Matrix. Он был выбран благодаря большой ёмкости и высокой степени защиты. Этикетку с таким кодом не подделать, и дважды продать товар на онлайн-кассе не выйдет.

Код содержит следующую информацию: код товара из 14 символов, индивидуальный серийный номер товара из 13 символов, срок годности (6 символов для товаров с долгим сроком хранения, 10 символов для продуктов со сроком хранения менее 40 дней), а также криптографическая защита.

Выпуском кодов, хранением и обработкой информации занимается Государственная информационная система мониторинга товаров «Честный Знак».

Как это работает

Цепочка событий выглядит следующим образом. Производитель молока и молочной продукции (или импортёр) получает усиленную квалификационную электронную подпись, подготавливает оборудование и программное обеспечение для работы, регистрируется в «Честном Знаке» и описывает товары в национальном каталоге. Затем он заказывает коды маркировки, оплачивает их и наносит на товар тремя способами: печатает этикетки с кодами маркировки в типографии, наносит код на упаковку при производстве или просто наклеивает на товар этикетки, распечатанные на подходящем принтере.



Далее производитель (или импортёр) создаёт универсальный передаточный документ (УПД) с данными о маркировке, подготавливает соответствующие ветеринарные сопроводительные документы и через электронный документооборот направляет всё оптовику. Для перевозчика выписываются бумажные накладные.

Покупатель, получив товар, сверяет поставку с УПД и если всё в порядке, подтверждает документы.

При продаже в розницу магазин сканирует код маркировки Data Matrix. Касса пробивает чек и отправляет информацию оператору фискальных данных о выбытии маркированного товара.

Цель достигнута. Власти видят оборот продукции и могут его контролировать, динамика цен ясна, контрафакту сложнее попасть к потребителю.

Ответственность за нарушения

Для каждого субъекта рынка маркировка может стать настоящей головной болью. Ведь за производство, покупку, продажу, перевозку и хранение немаркированной продукции, а также за несоблюдение правил маркировки предусмотрены штрафные санкции:

5-10 тысяч рублей — для должностных лиц;

50-300 тысяч рублей — для ИП и ООО.

Физлица также могут быть оштрафованы за торговлю товаром без маркировки — от 2 до 4 тысяч рублей.

При продаже немаркированного товара на сумму превышающую 1,5 млн руб. последует уголовное наказание.

За отсутствие наименования товара и кода маркировки в чеке применяются следующие штрафы:

1,5-3 тысячи рублей — для должностных лиц;

5-10 тысяч рублей — для ИП и ООО.

Помощь рядом

Но есть компании, помогающие разобраться в тонкостях новой системы. В Барнауле активно работает компания «ПРОКС». Её сотрудники способны помочь и производителю, и оптовику, и рознице на каждом этапе внедрения маркировки товаров, сэкономив время и деньги.



Благодаря огромному опыту работы, клиенту помогут оперативно получить усиленную квалификационную электронную подпись. Внедрят электронный документооборот, окажут содействие в регистрации в системе «Честный Знак» и прохождении остальных необходимых процедур.



Также здесь помогут выбрать, приобрести и настроить онлайн-кассу и 2D-сканер для работы с маркированным продуктом. Компания сотрудничает с лидерами российского рынка оборудования и ПО для автоматизации торговли, такими как «АТОЛ», «Эвотор», «СБИС», «1С» и другими.

Фото: компания «ПРОКС»

Компетентные менеджеры, регулярно проходящие сертификацию, экспертно ответят на любой вопрос и помогут найти оптимальное решение для компании. А самое главное, здесь проводят обучение для сотрудников, чтобы работа клиента шла непрерывно и независимо.

«Мы помогаем описать товар в личном кабинете „Честного Знака“, создать номенклатуру маркированного товара и показываем, как заказать коды маркировки с помощью акта выпуска в личном кабинете системы „СБИС“. Сопровождаем и обучаем на всём пути, до отправки товара покупателю. Оптовикам важно научиться принимать электронные УПД от поставщика, проверять коды на валидность, грамотно работать с ЭДО. Для розницы важно научиться работать не только с документами, но и с техникой, чтобы каждая единица товара, приобретённая покупателем, была отсканирована», — рассказала менеджер отдела маркировки компании «ПРОКС» Светлана Сорокина.

На следующем этапе

С 1 декабря 2023 года к маркировке молочной продукции присоединяется сегмент HoReCa (рестораны, кафе, отели), госучреждения, фермеры и сельскохозяйственные производственные кооперативы. А с 1 июня 2025 года вводится поэкземплярный учёт для продукции со сроками хранения более 40 дней, а также для всех участников оборота обязательна передача сведений о выводе продукции из оборота.

Фото: компания «ПРОКС»

Проконсультироваться по вопросам маркировки в компании «ПРОКС» можно по телефону +7 (3852) 507-600 или оставить заявку на сайте маркировка22.рф. Кстати, теперь в Барнауле работает сразу два офиса компании в разных районах города: на улицах Взлётная, 65 и Пролетарская, 90.

Чем раньше участники рынка позаботятся о соблюдении всех правил маркировки товаров, тем быстрее установится прозрачная и эффективная система контроля за товарооборотом.