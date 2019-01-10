Маршрутка сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Барнауле

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Наезд на 10-летнюю девочку допустил накануне вечером в Барнауле водитель маршрутки № 76.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился в 17:40 на улице Германа Титова в районе дома № 40а. По имеющимся данным, водитель 1984 года рождения, находясь за рулем маршрутки № 76, допустил наезд на школьницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка получила телесные повреждения. Ее доставили в городскую больницу № 1. По факту ДТП проводится проверка.