Маршрутный автобус съехал в кювет в результате ДТП в Барнауле

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Маршрутный автобус съехал в кювет в барнаульском поселке Лесной в пятницу, 19 января.

Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария в поселке Лесной. В результате ДТП маршрутный автобус оказался в кювете", - отмечает автор заметки.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что данные об этом ДТП в ведомство не поступали.