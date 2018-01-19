Маршрутный автобус съехал в кювет в результате ДТП в Барнауле
Авария произошла 19 января в поселке Лесной
19 января 2018, 15:12
Фото: youtube.com
Маршрутный автобус съехал в кювет в барнаульском поселке Лесной в пятницу, 19 января.
Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария в поселке Лесной. В результате ДТП маршрутный автобус оказался в кювете", - отмечает автор заметки.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что данные об этом ДТП в ведомство не поступали.
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