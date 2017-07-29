Машина превратилась в груду металла после аварии в Бийске

Фото: vk.com/barneos22

Серьезная авария с участием автомобиля Nissan и припаркованных машин произошла на улице Васильева в Бийске. Об этом сообщается на сайте barneos22.ru.

Очевидцы сообщили, что иномарка ехала с большой скоростью, несмотря на ограничивающий знак 40 км/ч. В итоге машина задела стоящие на парковке четыре авто, причем последнюю машину от удара отбросило в дерево. Свидетели происшествия предполагают, что водитель Nissan мог не справиться с управлением. В ГУ МВД России по Алтайскому краю отмечают, что управлявший иномаркой 35-летний мужчина был пьян.

Серьезные повреждения получили два автомобиля. Один из них задымился, его тушили очевидцы аварии, а затем прибывшие пожарные.

Также сообщается, что водителя припаркованного ВАЗ-2115 госпитализировали в больницу.