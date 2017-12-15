Машина скорой помощи и Land Cruiser столкнулись в центре Барнаула

Фото: vk.com/barneos22, forums.drom.ru

Столкновение машины скорой помощи и автомобиля Toyota Land Cruiser произошло днем в пятницу, 15 декабря, на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Ленина - Молодёжная, машина скорой помощи въехала в "Тойоту Крузер 200", - отметил автор заметки.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили данные о ДТП, уточнив, что авария обошлась без пострадавших.