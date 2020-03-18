Машина в хлам. Иномарка залетела под фуру в районе ТРЦ "Волна"

Иномарка на высокой скорости протаранила припаркованную фуру на улице Власихинской неподалеку от ТРЦ "Волна", сообщил amic.ru очевидец аварии.

По его словам, рядом с автомойкой "Пальма" автомобиль резко развернуло во время движения, в результате чего машина боковой частью въехала в большегруз.

От удара легковушку сильно покорежило. Водитель чудом не пострадал. Он находится в своем транспортном средстве в шоковом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства ДТП.