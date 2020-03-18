Машина в хлам. Иномарка залетела под фуру в районе ТРЦ "Волна"
Водитель чудом не пострадал
18 марта 2020, 19:48, Роман Кильмяшкин
Иномарка на высокой скорости протаранила припаркованную фуру на улице Власихинской неподалеку от ТРЦ "Волна", сообщил amic.ru очевидец аварии.
По его словам, рядом с автомойкой "Пальма" автомобиль резко развернуло во время движения, в результате чего машина боковой частью въехала в большегруз.
От удара легковушку сильно покорежило. Водитель чудом не пострадал. Он находится в своем транспортном средстве в шоковом состоянии.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства ДТП.
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