Машина в хлам. Иномарка залетела под фуру в районе ТРЦ "Волна"

Водитель чудом не пострадал

18 марта 2020, 19:48, Роман Кильмяшкин

Иномарка на высокой скорости протаранила припаркованную фуру на улице Власихинской неподалеку от ТРЦ "Волна", сообщил amic.ru очевидец аварии.

По его словам, рядом с автомойкой "Пальма" автомобиль резко развернуло во время движения, в результате чего машина боковой частью въехала в большегруз.

От удара легковушку сильно покорежило. Водитель чудом не пострадал. Он находится в своем транспортном средстве в шоковом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства ДТП.

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