Машина взорвалась во дворе дома в Барнауле – очевидец

Фото: vk.com/barneos22

Взрыв припаркованного автомобиля произошел в Барнауле ночью 5 мая во дворе дома по улице Шукшина, 34, сообщил очевидец в паблике Barnaul 22.

"Сегодня ночью по адресу ул. Шукшина, 34. Во дворе дома взорвалась машина, примерно в 3.30. Рядом машины не пострадали. Приехали две пожарные машины, потушили быстро", – отметил автор сообщения.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru подтвердили факт пожара. "На момент прибытия первого пожарного подразделения автомобиль Suzuki Swift горел открытым пламенем. В результате пожара повреждены салон и кузов автомобиля", – сказал собеседник.

Также представитель экстренного ведомства добавил, что общая площадь пожара составила четыре квадратных метра. Предварительной причиной пожара назван поджог.

В результате ЧП никто не пострадал.