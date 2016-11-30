Машину вынесло на тротуар после ДТП в центре Барнаула. Фото
Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя
30 ноября 2016, 16:50
Фото: vk.com/barneos22
ДТП с участием двух автомобилей произошло 30 ноября в центре Барнаула, в результате чего был сбит рекламный щит, а одну из машин вынесло на тротуар.
Об аварии сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "Ленина – Гоголя авария", – коротко информирует автор заметки.
На снимках с места событий видно, как один из автомобилей находится на тротуаре, а рядом лежит снесенная рекламная конструкция.
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