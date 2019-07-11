Машины убирали вручную: видео тушения крупного пожара в Барнауле

Видеозапись процесса тушения крупного пожара в многоэтажке по адресу проезд Северный Власихинский, 60 появилась в распоряжении amic.ru. Видеоряд длится почти три минуты.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю запечатлела как моменты непосредственно тушения, так и кадры его подготовки.

Например, видно, как приходилось убирать припаркованный во дворе автотранспорт, который мешал проезду пожарной техники. Для этого собрали несколько мужчин, которые вручную перекинули транспортное средство за бордюр.

Напомним, площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. 80 человек эвакуировано. Для них развернули пункт временного размещения, но никто в нем не ночевал. С жильцами разговаривал мэр Барнаула Сергей Дугин.