Масштабный форум сторонников «Единой России» прошёл в Барнауле

Алтайская «Единая Россия» провела форум сторонников партии в краевой столице. Мероприятие объединило сотни активистов, депутатов от ЕР в Госдуме, Алтайском Заксобрании и Барнаульской гордуме и представителей общественных организаций.

Открыл форум секретарь Генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Он отметил, что сторонники и члены первичных отделений партии — передовой отряд «Единой России», который хорошо понимает, чем живут люди.

«Для меня высокая честь в день рождения Барнаула быть с вами. Барнаул — замечательный город. Пройдя пешком по городу, вижу, что он развивается. Это заслуга каждого из вас, в том числе команды губернатора Виктора Томенко и главы города Вячеслава Франка. В прошлом году Барнаулу присвоено высокое звание „Город трудовой доблести“. Ещё раз поздравляю вас с этим. Сегодня здесь наши сторонники. Ваши обращения доходят до краевого руководства, до Генсовета», — сказал Андрей Турчак.

Подобный форум прошёл и в апреле. Тогда лидер партии в краевой столице Вячеслав Франк поставил перед единороссами несколько задач. Их выполнение оценил федеральный политик.

«Сегодня можно сказать, что поставленные на апрельском форуме задачи удалось решить. Созданы районные общественные приёмные партии, они ведут работу и становятся настоящими точками притяжения. Приёмные участвовали и в разработке программы партии по развитию Барнаула», — резюмировал Турчак.

О важности такой работы сказал и губернатор региона Виктор Томенко.

«Благодарю вас за вашу неуёмную энергию, позволяющую нам двигаться вперёд — ради нашего любимого Барнаула. На основе работы определяется программа развития», — отметил глава региона.

Фото: пресс-служба алтайского отделения партии «Единая Россия»

По словам секретаря реготделения «Единой России» Александра Романенко, команда партийцев в Барнауле — самая активная во всём Алтае.

«Из 69 отделений партии в Алтайском крае, отделение в Барнауле — самое многочисленное и активное. „Единая Россия“ в Барнауле — большая и дружная команда под руководством главы краевой столицы Вячеслава Франка», — добавил партиец.

За большое внимание к Барнаулу руководство региона и федерального центра поблагодарил один из лидеров «Единой России», глава города Вячеслав Франк.

«Мы рады, что к нам приковано такое внимание федерального центра: к нам не первый раз приезжает Андрей Турчак и его команда. Мы рады, что на форуме партийцев приветствовал Виктор Томенко и Александр Романенко», — подытожил Франк.

Фото: пресс-служба алтайского отделения партии «Единая Россия»

Во время форума презентовали первую книгу, посвящённую получению Барнаулом почётного звания «Город трудовой доблести». В память о тружениках, ковавших Победу в тылу, барнаульские учёные составили одноимённую книгу, проиллюстрировав её ранее неизвестными копиями документов, фотографий и другими свидетельствами военной поры.