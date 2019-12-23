Массовая авария произошла в Барнауле. На месте работают медики
Информации о пострадавших нет
23 декабря 2019, 12:30, Илья Звягинцев
Массовая авария произошла на въезде во дворы по улице Георгиева, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
На дороге столкнулись четыре иномарки. Внедорожник остался стоять на проезжей части. А отброшенная в сторону легковушка спровоцировала столкновение еще с двумя автомобилями.
По версии очевидцев, причиной ДТП стала плохо очищенная дорога. Водители не успели разъехаться.
На месте инцидента работают сотрудники полиции и медики. Информации о пострадавших нет.
Подробности происшествия уточняются.
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