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Массовая авария произошла в Барнауле. На месте работают медики

Информации о пострадавших нет

23 декабря 2019, 12:30, Илья Звягинцев

Массовая авария произошла на въезде во дворы по улице Георгиева, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

На дороге столкнулись четыре иномарки. Внедорожник остался стоять на проезжей части. А отброшенная в сторону легковушка спровоцировала столкновение еще с двумя автомобилями. 

По версии очевидцев, причиной ДТП стала плохо очищенная дорога. Водители не успели разъехаться. 

На месте инцидента работают сотрудники полиции и медики. Информации о пострадавших нет. 

Подробности происшествия уточняются. 

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