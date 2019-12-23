Массовая авария произошла в Барнауле. На месте работают медики

Массовая авария произошла на въезде во дворы по улице Георгиева, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

На дороге столкнулись четыре иномарки. Внедорожник остался стоять на проезжей части. А отброшенная в сторону легковушка спровоцировала столкновение еще с двумя автомобилями.

По версии очевидцев, причиной ДТП стала плохо очищенная дорога. Водители не успели разъехаться.

На месте инцидента работают сотрудники полиции и медики. Информации о пострадавших нет.

Подробности происшествия уточняются.