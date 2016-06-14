Массовое ДТП под Барнаулом с участием автобуса: пострадали четыре человека
В ГИБДД сообщили подробности аварии, произошедшей во вторник утром на подъезде к старому мосту
Фото: vk.com/barneos22
Подробности ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей, произошедшего утром во вторник, 14 июня, на подъезде к Барнаулу, сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД.
Столкновение автомобилей Honda Fit, Kia Rio, Ford Focus и автобуса Mercedes Benz произошло в 07:50. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека", - сказала представитель Госавтоинспекции.
Собеседница уточнила, что двое пострадавших находились в салоне автобуса.
"Более подробная информация будет позже. Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД", - резюмировала представитель ведомства.
Напомним, что авария спровоцировала большую пробку. Автомобилистам советовали заезжать в Барнаул по новому мосту.