Массовое ДТП под Барнаулом с участием автобуса: пострадали четыре человека

Фото: vk.com/barneos22

Подробности ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей, произошедшего утром во вторник, 14 июня, на подъезде к Барнаулу, сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД.

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Прочее Массовая авария произошла в районе старого моста под Барнаулом. Фото

Столкновение автомобилей Honda Fit, Kia Rio, Ford Focus и автобуса Mercedes Benz произошло в 07:50. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека", - сказала представитель Госавтоинспекции.

Собеседница уточнила, что двое пострадавших находились в салоне автобуса.

"Более подробная информация будет позже. Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД", - резюмировала представитель ведомства.

Напомним, что авария спровоцировала большую пробку. Автомобилистам советовали заезжать в Барнаул по новому мосту.



