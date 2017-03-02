Массовое ДТП под Барнаулом спровоцировало огромную пробку. Фото
Несколько машин столкнулись за старым мостом в районе станции Присягино
2 марта 2017, 10:03
Фото: vk.com/barneos22
Столкновение нескольких автомобилей под Барнаулом спровоцировало утром в четверг, 2 марта, масштабную пробку.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, уточнив, что авария случилась в районе станции Присягино.
"Сильная авария на Присягино, пять или шесть машин. Огромная пробка. Очень скользкая дорога. Будьте аккуратнее!" – отмечает автор заметки.
Комментарии
Новости партнеров