Массовое ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле

Никто не пострадал

20 мая 2020, 09:02, Илья Звягинцев

Несколько автомобилей столкнулись на Павловском тракте в Барнауле. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Авария произошла неподалеку от автобусной остановки "Автоцентр ЗИЛ". В ролике, опубликованном в социальных сетях, видно четыре автомобиля, которые выстроились "паровозиком". Обошлось без серьезных последствий, и кроме машин в ДТП никто не пострадал. Сотрудников ДПС на момент записи видео на месте происшествия не было. 

Движение по Павловскому тракту в сторону проспекта Строителей затруднено. Левая полоса перекрыта. Кроме того, затруднен поворот с Павловского тракта к "ЗИЛ Центру".  

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