Массовое ДТП произошло в Барнауле

Массовое ДТП с участием четырёх легковых автомобилей произошло в Барнауле в субботу вечером, 20 марта. Об этом сообщает barnaul.insta.

Новости

Прочее Трамвай без водителя проехал по Красноармейскому проспекту в Барнауле

Авария случилась на Павловском тракте на пересечении с улицей Фурманова. Со слов очевидцев, один из участников был пьян.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", у места ДТП образовалась большая пробка, которая растянулась на проспекте Строителей. В целом же дорожная обстановка в краевой столице на момент публикации новости оценивается в 3 балла из 10.

Ранее сообщалось, что в исторической части Барнаула произошла серьёзная авария, в которой пострадали несколько человек. Участникам инцидента потребовалась медицинская помощь.