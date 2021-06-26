Массовое ДТП произошло в спальном районе Барнаула

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о массовом ДТП. Авария произошла на улице Балтийской 26 июня.

В результате столкновения повреждения получили не менее трёх автомобилей.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что пять человек получили травмы в серьёзной аварии, которая произошла в районе пересечения улицы Гоголя и переулка Прудского. Вечером столкнулись Toyota Ipsum под управлением мужчины 1979 года рождения и Renault Logan, за рулём которого находился 49-летний водитель. Последний выехал на полосу встречного движения, что и стало причиной ДТП.