Массовое ДТП с участием шести авто парализовало движение на Змеиногорском тракте
Авария произошла в районе телецентра
15 января 2021, 17:19, Илья Звягинцев
Очевидцы в сообществе Barnaul 22 рассказали о массовой аварии, которая произошла на Змеиногорском тракте. По предварительным данным, столкнулись шесть автомобилей.
ДТП произошло в районе телецентра. Участники происшествия заблокировали три полосы, и движение в сторону поселка Южного оказалось перекрыто.
Официальной информации на момент публикации нет. Подробности будут позже.
Ранее amic.ru писал о том, что две иномарки столкнулись на трамвайных путях в Барнауле. Авария произошла на улице Советской Армии. На продолжительное время движение трамваев оказалось перекрыто в обе стороны. В результате происшествия никто не пострадал.
Комментарии
Новости партнеров