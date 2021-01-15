Массовое ДТП с участием шести авто парализовало движение на Змеиногорском тракте

Авария произошла в районе телецентра

15 января 2021, 17:19, Илья Звягинцев

Очевидцы в сообществе Barnaul 22 рассказали о массовой аварии, которая произошла на Змеиногорском тракте. По предварительным данным, столкнулись шесть автомобилей. 

ДТП произошло в районе телецентра. Участники происшествия заблокировали три полосы, и движение в сторону поселка Южного оказалось перекрыто. 

Официальной информации на момент публикации нет. Подробности будут позже.

Ранее amic.ru писал о том, что две иномарки столкнулись на трамвайных путях в Барнауле. Авария произошла на улице Советской Армии. На продолжительное время движение трамваев оказалось перекрыто в обе стороны. В результате происшествия никто не пострадал. 

Авария заблокировала движение трамваев в Барнауле

Авария заблокировала движение трамваев в Барнауле

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