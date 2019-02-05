Массовое ДТП со сносом дорожного знака произошло в Барнауле
Авария случилась на Потоке
5 февраля 2019, 13:52
Столкновение трех автомобилей произошло 5 февраля в Барнауле в районе Потока, сообщил порталу Amic.ru наш читатель через специальную функцию "Мобильный репортер".
По словам очевидца, авария случилась на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и 80-й Гвардейской Дивизии.
На видео с места событий запечатлено, что один из автомобилей врезался в дорожный знак. Официальной информации о пострадавших в результате ДТП нет.
На место происшествия прибыли медики, полиция и спасатели.
Комментарии
Новости партнеров