Массовое ДТП со сносом дорожного знака произошло в Барнауле

Столкновение трех автомобилей произошло 5 февраля в Барнауле в районе Потока, сообщил порталу Amic.ru наш читатель через специальную функцию "Мобильный репортер".

По словам очевидца, авария случилась на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и 80-й Гвардейской Дивизии.

На видео с места событий запечатлено, что один из автомобилей врезался в дорожный знак. Официальной информации о пострадавших в результате ДТП нет.

На место происшествия прибыли медики, полиция и спасатели.