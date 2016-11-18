Массовый снос гаражей ожидается в барнаульском квартале 2033

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Сотни гаражей, расположенных в Барнауле без разрешительных документов в районе пересечения улиц Попова и Энтузиастов, следует переместить на другое место – в ближайшее время данную территорию начнут осваивать под жилую застройку.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, земельный участок с кадастровым номером 22:63:000000:117 (квартал 2033) ранее был предоставлен Главным управлением имущественных отношений Алтайского края для застройки компании "Барнаулкапстрой".

Сейчас сотрудники компании ведут здесь проектировочные работы. В мэрии уточняют, что на данной территории было выявлено почти 900 гаражей без разрешительных документов. Собственников, как подчеркивают в администрации, в течение двух лет информировали о сносе гаражей, но какие-либо меры приняли лишь владельцы 100 конструкций.

Между тем, "Барнаулкапстрой" на минувшей неделе уже дал старт работам по ограждению участка и установке бетонных плит. Вероятно, что вскоре на этой площадке введут ограничения по пребыванию посторонних лиц.

Власти подчеркивают, что владельцам гаражей следует освободить территорию. Гаражи можно перенести на участок, расположенный по проезду Деловому, 25.

Для получения более подробной информации собственникам конструкций следует обращаться вуправлениие по строительству и архитектуре администрации Индустриального района (Энтузиастов, 7) по телефону: 42-60-92, либо в АО "Барнаулкапстрой" (Папанинцев,114) по телефону: 24 02-32.