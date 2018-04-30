Мастер украл машину из барнаульского автосалона после увольнения

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Полицейские столицы Алтайского края задержали барнаульца, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, в середине марта 2018 года местный житель оставил в одном из автосервисов Барнаула свою машину для проведения ремонта. Но когда он приехал забирать авто, то ни мастера, ни транспорта на месте не оказалось. Сотрудники организации рассказали барнаульцу, что этого мастера недавно уволили. После этого потерпевший обратился в полицию. Сумма причиненного ущерба составила порядка 150 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Им оказался 19-летний барнаулец. Машина была найдена в исправном состоянии и возвращена владельцу.

По факту неправомерного завладения машиной было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.