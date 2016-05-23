Мастера участка судят в Рубцовске за падение пятилетнего мальчика в траншею

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Мастер участка по ремонту и обслуживанию тепловых сетей в Рубцовске идет под суд за травмирование пятилетнего мальчика.

Как сообщили 23 мая в региональном управлении Следственного комитета, 58-летнему мужчине инкриминируют нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В СКР отмечают, что обвиняемый отвечал за ведение ремонтных земляных работ во внутриквартальном проезде многоквартирных домов.

"Он не указал подчиненным ему работникам организации при копке траншеи глубиной не менее двух метров на открытом участке местности в районе детской площадки о снабжении по краю траншеи защитных ограждений для безопасности прохожих. В результате чего пятилетний ребенок упал в траншею и получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью", – констатируют в правоохранительном ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу.